Alphadjo Cisse, fuori al 18’ per infortunio: cosa è successo

Alphadjo Cisse, fuori al 18’ per infortunio: cosa è successo MilanNews.it
Oggi alle 17:15News
di Andrea La Manna

Questo pomeriggio il Catanzaro ha affrontato la Reggiana vincendo 2 a 0, con un gol tra l'altro dell'ex giovane rossonero Mattia Liberali. Brutte notizie però per i calabresi che al 18' del primo tempo hanno dovuto sostituire Alphadjo Cisse per un infortunio, procuratosi durante un scontro di gioco, nella zona interno coscia.

Si era fermato una prima volta ma ha voluto provare a continuare a rimanere in campo, salvo poi dopo pochi minuti, riaccasciarsi a terra per chiedere la sostituzione. Da valutare ancora l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero, però sicuramente non una bella notizia per la squadra di casa e per i rossoneri, che da questo mercato di gennaio ne detengono il cartellino. 