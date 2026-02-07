Alphadjo Cisse, fuori al 18’ per infortunio: cosa è successo
MilanNews.it
Questo pomeriggio il Catanzaro ha affrontato la Reggiana vincendo 2 a 0, con un gol tra l'altro dell'ex giovane rossonero Mattia Liberali. Brutte notizie però per i calabresi che al 18' del primo tempo hanno dovuto sostituire Alphadjo Cisse per un infortunio, procuratosi durante un scontro di gioco, nella zona interno coscia.
Si era fermato una prima volta ma ha voluto provare a continuare a rimanere in campo, salvo poi dopo pochi minuti, riaccasciarsi a terra per chiedere la sostituzione. Da valutare ancora l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero, però sicuramente non una bella notizia per la squadra di casa e per i rossoneri, che da questo mercato di gennaio ne detengono il cartellino.
Pubblicità
News
L'invito di Pellegatti: "Teniamoci stretto ancora per anni questo Allegri: sa gestire, sa guidare, sa mediare, sa esaltare"
I procuratori vogliono evitare il Milan per le visite mediche? Branchini: "No. Menomale che le fanno rigide così evitano problemi a tutti"
Le più lette
2 Ceccarini sul futuro del Milan: "I rossoneri hanno già individuato in Kostic del Partizan un prospetto da non farsi scappare"
Primo Piano
Franco OrdineLe “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com