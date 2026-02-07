L'invito di Pellegatti: "Teniamoci stretto ancora per anni questo Allegri: sa gestire, sa guidare, sa mediare, sa esaltare"

L'invito di Pellegatti: "Teniamoci stretto ancora per anni questo Allegri: sa gestire, sa guidare, sa mediare, sa esaltare"
di Antonello Gioia

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso su Massimiliano Allegri: "Teniamoci stretto ancora per anni questo Allegri, che ci ha aiutato a dimenticare le nefandezze della scorsa stagione. Un allenatore che sa gestire, che sa guidare, che sa mediare, che sa esaltare. Un general manager ideale per questa fase storica del club.

50 punti, a cinque dall’Inter, con dietro diciotto squadre, qualcuna delle quali ritenuta molto superiore come rosa, come struttura. Ma nessuno ha Max Allegri, che ha conquistato, come detto, 50 punti, come nel 1996 e come nel 2004, anni di Scudetti, meglio che nella stagione del diciannovesimo".