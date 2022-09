Altre due parate sensazionali: Maignan decisivo come Leao e Giroud

MilanNews.it

In una sola stagione Maignan spazza via il fantasma di Donnaruma con istinto e tecnica dei grandissimi giocatori. Il portierone francese, analizza la Gazzetta dello Sport, effettua parate selezionate, miracoli che pesano punti come i gol di Leao e Giroud. L'ex Lille per 70 minuti deve stare solo attento allo sviluppo di gioco del Milan e nelle due occasioni create dall'Inter e realizzate, lui non può nulla. Nel forcing finale dei nerazzurri entra in scena: prima su un colpo di testa di Lautaro, poi su Calhanoglu compie due miracoli.