Ambrosini: "Grande occasione per Tonali, la mediana del Milan è intoccabile"

Massimo Ambrosini, intervenuto a Sky Sport, ha parlato di Sandro Tonali, stasera titolare al Celtic Park: "Ha iniziato la stagione in ritardo, ha fatto un paio di spezzoni, si vede che le gambe non giravano. E' un ragazzo giovane, una partita del genere in un contesto internazionale è importante per prendere sicurezza, anche se in mezzo il reparto del Milan è intoccabile. Per lui oggi è una grande occasione".