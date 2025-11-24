Ambrosini: "La stagione prende una certa piega se davanti Leao e Pulisic continuano ad avere un’intesa sempre migliore"

di Manuel Del Vecchio

Inter-Milan 0-1 è stata anche la prima partita di Serie A in cui i rossoneri hanno giocato con la coppia d'attacco Pulisic-Leao. Lo statunitense è stato decisivo con il gol vittoria: da loro, secondo Massimo Ambrosini, passano tante delle velleità di vittoria dei rossoneri. Le parole dell'ex capitano rossonero a DAZN: 

“La stagione prende una certa piega se davanti Leao e Pulisic continuano ad avere un’intesa sempre migliore. Leao non ha fatto una brutta partita, quello più centrale adesso è Pulisic: lui è il più intelligente lì dentro dal punto di vista delle dinamiche di gioco”.