Roma, Gasperini: "Più che un mago sembro un mix di Merlino e la Befana"

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Sognare e' lecito, ma ho gia' chiarito il senso: i sogni raramente si avverano. Ma e' bello viverli, faremo finta di svegliarci e riaddomentarci un po'". Lo dice Gasperini, dopo la vittoria in casa Cremonese che rilancia la Roma in testa alla classifica. "Quando segni gol come il terzo - ha spiegato poi a Dazn - vuol dire che hai svoltato: ora abbiamo piu' modi per andare in gol e ci crediamo. Piu' che continuare a sognare, dobbiamo continuare a giocare cosi' bene".

Poi il tecnico dei giallorossi ha commentato il murales apparso a Roma, che lo ritrae in versione mago con un calderone i cui ingredienti sono 'cuore, grinta, sudore'. "Mi piacciono, sono gli ingredienti giusti. Speriamo di aggiungere un po' di spezie e un po' di sale. Anche se piu' che un mago sembro un mix di Merlino e la Befana.." (ANSA).