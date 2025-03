Ambrosini sulle scelte di formazione di Conceiçao: "Musah avrà più compiti rispetto a Bondo. Giusta la presenza di Leao"

Nel pre partita di Milan-Como Massimo Ambrosini ha parlato delle scelte di formazione di Sergio Conceiçao per la partita che andrà in scena tra poco a San Siro contro il Como, soffermandosi in modo particolare sulla titolarità di Leao e l'inedita coppia di centrocampo composta da Bondo e Musah:

"Nel corso della partita secondo me Musah avrà più compiti rispetto a Bondo di accompagnare sull'out di destra, quindi vediamo se nell'evorversi diventerà più un 4-3-3 con Reijnders che farà la mezz'ala sinistra. Ma quelli sono dettagli. Secondo me giusta è la presenza di Leao. Ieri girava qualche voce che potesse non giocare. Approvo che sia in campo visto anche quello che aveva fatto contro la Lazio, che secondo me non aveva fatto così male".