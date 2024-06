Amelia su Donnarumma: "Sarebbe molto bello rivederlo con la maglia del Milan"

Protagonista della vittoria dell'Italia contro l'Albania, nella gara inaugurale degli Azzurri agli Europei in Germania, è stato il capitano ed ex portiere rossonero Gianluigi Donnarumma che ha salvato la porta italiana in un paio di occasioni. Sul sito di Tuttomercatoweb.com è stato intervistato in esclusiva un altro vecchio portiere del Milan come Marco Amelia che ha parlato di Donnarumma e ha avanzato anche una suggestione particolare, relativa a un possibile ritorno a Milanello.

Così ha parlato Marco Amelia su Gigio Donnarumma: "Mi auguro possa tornare in Italia, sarebbe molto bello rivederlo con la maglia del Milan. Di sicuro l'esperienza al PSG gli è servita per aumentare notevolmente l'esperienza europea, ha potuto disputare tante partite di Champions League. Gigio è sicuramente uno dei migliori portieri d’Europa".