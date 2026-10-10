Amorim su Ramos: “Contento sia tornato fiducioso, dobbiamo creare più occasioni per tutti i nostri attaccanti”

Di seguito un estratto delle parole di mister Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre-partita di Sassuolo-Milan.

Dopo tre lunghe settimane di sosta torna finalmente la Serie A ed il Milan, che domani sarà impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo dell'ex Alberto Aquilani. Nella sala stampa di Milanello è intervenuto in conferenza stampa Ruben Amorim per presentare la sfida contro i neroverdi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Su Gonçalo Ramos

"La mia idea in quanto allenatore è come far rendere al meglio la mia squadra, non come un singolo calciatore possa segnare più gol a livello individuale. L'ho detto anche prima di questa partita. Abbiamo bisogno di creare più occasioni per i nostri attaccanti, non solo per lui ma anche per tutti i nostri attaccanti. Ho lavorato e lavoro su questo con i miei giocatori. È vero, ho preso qualcosa da altri allenatori, ma ho la mia idea. Il mio obiettivo non è capire come mettere Ramos nelle condizioni di poter fare più gol, ma di vincere ogni partita. Sono molto contento che sia tornato felice e fiducioso, e spero che questo possa giovare per il Milan".