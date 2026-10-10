Amorim spiega: “Moreira a destra o sinistra in base agli avversari, può giocare su ambo le fasce”

Di seguito un estratto delle parole di mister Ruben Amorim rilasciate nella conferenza stampa pre-partita di Sassuolo-Milan.

Dopo tre lunghe settimane di sosta torna finalmente la Serie A ed il Milan, che domani sarà impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo dell'ex Alberto Aquilani. Nella sala stampa di Milanello è intervenuto in conferenza stampa Ruben Amorim per presentare la sfida contro i neroverdi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Quali indicazioni hai avuto dalle partite di Moreira in Nazionale? Dove ti convince di più?

"Ho visto diverse cose. A sinistra è più diretto, a destra cerca più l'uno contro uno e fraseggi. Dipende anche dagli avversari. Ha dovuto difendere molto contro le squadre forti, quindi ha difeso molto molto. Questo è molto importante per me. Sappiamo le caratteristiche di Moreira. Ha una buona velocità, ha forza, ha da migliorare in fase offensiva ma può giocare ambo le fasce. Vedrete Moreira giocare su ambo le fasce".