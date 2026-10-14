Amorim positivo: “Stiamo migliorando, controlliamo di più le partite. Domani sarà dura”

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Le parole di Rúben Amorim nella conferenza stampa pre-partita di Salisburgo Milan.

Ruben Amorim ha da poco parlato nella conferenza stampa pre-partita di Salisburgo Milan, match in programma domani alle ore 18:45. Di seguito un estratto delle sue parole.

Ci sono state tante critiche in questi giorni. Hai la sensazione che siano tutti col dito puntato verso questo Milan?

"È normale nei top club, e l'ho capito fin dalla gara contro la Juventus. Io ho un lavoro da fare, il rumore intorno lo lascio alle altre persone. E quando guardo la squadra, stiamo migliorando. Stiamo controllando di più le partite, stiamo pressando di più, stiamo giocando di più con il pallone e ogni volta creiamo più occasioni. In un top club se non vinci è normale questo genere di cose".

Che Salisburgo ti aspetti domani? Hai parlato con Pavlovic della sua ex squadra?

"Non ho parlato tanto di questo con Pavlo, gli ho parlato del suo ruolo domani. Domani sarà titolare. È una squadra che ha tanta velocità e qualità. Ci sono giocatori tecnici. È una squadra che è abituata a vincere. Sarà una partita difficile, ma ne ho parlato con i giocatori. Pavlo mi ha parlato dell'ambiente. Giocheremo in un grande stadio e siamo pronti".