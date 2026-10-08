Amorim: "Ogni volta che giochiamo, abbiamo la responsabilità di vincere e di giocare un bel calcio"

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a Dazn nella settimana che porterà alla ripresa del campionato.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a Dazn (CLICCA QUI per leggere l'intervista integrale) nella settimana che porterà alla ripresa del campionato. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Quali sono gli obiettivi del Milan?

"Vincere ogni partita: è questa la mentalità che abbiamo. Alla fine faremo i conti. Per me è questo l'obiettivo ogni volta che inizia una settimana, e avremo molte partite durante la settimana. Ogni volta che scendiamo in campo, abbiamo la responsabilità di vincere e non solo: dobbiamo cercare di giocare un bel calcio".

MILAN IN CAMPO CONTRO IL SASSUOLO ALLA RIPRESA

I rossoneri, dopo la lunga sosta per le nazionali, scenderanno in campo per il match valido per la sesta giornata di Serie A: al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, con calcio d'inizio previsto per domenica 11 ottobre alle 18:00, ci sarà la sfida al Sassuolo di Alberto Aquilani. Ruben Amorim dovrà fare a meno degli infortunati Estupinan (che potrebbe comunque recuperare in extremis, ma probabilmente al massimo per la panchina) e Saelemaekers; per lui erano due titolari, quindi dovranno essere sostituiti nell'undici che affronterà dall'inizio il Sassuolo. Il modulo sarà sempre il 3-4-2-1, ma molto ibrido con la possibilità che, in fase di possesso, diventi un 4-4-2. Maignan in porta, in difesa Gila, De Winter e Pavlovic, a centrocampo Rabiot e Modric con Chukwueze e Bartesaghi sugli esterni. Davanti sicuri del posto Goncalo Ramos di punta e Pulisic trequartista, mentre per l'altro trequarti è ballottaggio aperto tra Cisse, Loftus-Cheek e Diego Moreira.