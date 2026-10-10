Amorim prepara il tridente pesante: Pulisic e Moreira insieme dal 1'
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A più di un mese dall'inizio della stagione Ruben Amorim potrebbe finalmente schierare insieme dal 1' Pulisic e Moreira
Contro il Sassuolo Ruben Amorim potrebbe finalmente schierare insieme dal primo minuto Christian Pulisic e Diego Moreira, fin qui utilizzati contemporaneamente per appena 78 minuti. Il belga, reduce da tre gol consecutivi in Serie A, dovrebbe partire a sinistra nel 4-2-3-1, complice l'assenza per infortunio di Saelemaekers.
Pulisic, invece, agirà centralmente alle spalle di Gonçalo Ramos dopo aver ritrovato gol e titolarità contro il Lecce. Con Chukwueze a destra, poi, il Milan potrebbe presentarsi contro il Sassuolo con un trio offensivo rapido, tecnico e molto più imprevedibile rispetto a quello delle prime 5 uscite stagionali, 6 se ci buttiamo dentro anche la sconfitta contro il Benfica.
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