Ancelotti: "Camarda è un giovane promettente"

Carlo Ancelotti ha parlato con i media nella sala stampa dello stadio Soldier Field di Chicago in vista dell'ultimo allenamento del Real Madrid prima dell'esordio nel DirecTV Soccer Champions Tour contro il Milan (giovedì, 02:30 CEST; mercoledì, 19:30 ora locale). L'allenatore ha dichiarato: “Questo precampionato è un po' speciale. Tutti i giocatori stanno tornando a poco a poco, ma finora abbiamo lavorato bene. Siamo riusciti a valutare bene anche i giovani. Tutti quelli che sono tornati sono in buona forma, non è come i precampionati del passato. Ora i giocatori arrivano pronti a giocare. Ci piace vedere i giovani delle giovanili, abbiamo molti giocatori di qualità e questo è un buon momento per loro”.

Sul Milan:

“Stanno facendo un buon lavoro.Ovviamente auguro il meglio a una squadra di cui ho un ottimo ricordo. Stanno facendo un buon lavoro. Ai tifosi del Milan manca Paolo Maldini, ma questo è il calcio. Hanno ingaggiato un attaccante fantastico come Morata e Camarda è un giovane promettente. Domani sarà una partita per i giovani”.

Aspetto fisico

“Non sono preoccupato. Abbiamo una squadra spettacolare in ogni posizione. Abbiamo Mbappé, che è un giocatore fantastico. Non abbiamo molto tempo per preparare le prime partite, ma i giocatori torneranno in forma. Hanno un programma che inizia 15 giorni prima del loro arrivo, ma la cosa più importante per loro era riposare dopo una stagione così lunga. Tutto il gruppo tornerà il 7 e credo che saremo pronti per iniziare la stagione”.