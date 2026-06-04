Anellucci: "50 milioni per Leao? Non li spenderei quei soldi per lui"

vedi letture

L'agente sportivo Anellucci ha commentato l'indiscrezione secondo cui il futuro di Rafael Leao, che lascerà il Milan, potrebbe essere all'Arsenal

L'agente Claudio Anellucci, intervenuto a TMW Radio, ha commentato così la voce di un possibile futuro all'Arsenal di Rafael Leao: "50 milioni per Leao? Non li spenderei quei soldi per lui. E' un altro che gioca per se stesso, non sposta. In certe situazioni è odioso per lui e per i compagni. E' uno che non fa gruppo. In Premier devi correre, devi avere intensità e fame, cosa che non ha".

Sull'addio di Vlahovic alla Juventus, Anellucci ha invece spiegato: "La Juve ha dimostrato poca lungimiranza. Hai perso qualche anno fa Dybala a zero, e non puoi farlo senza cercare qualche accordo e incassare qualcosa. Non ha mai convinto in maniera importante, per quelle cifre doveva spostare sempre o quasi l'asticella dalla sua parte, ma non è mai successo o quasi. Alla Juve ha fallito miseramente sia lui che la società. E' stata un'operazione in perdita. Dove andrà? Arabia per me".