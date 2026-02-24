Anno nuovo, stesso problema: le piccole restano indigeste per il Milan

vedi letture

Al netto di quello che è potuto succedere con l'arbitro Piccinini e il VAR, quella di domenica pomeriggio contro il Parma è stata l'ennesima partita dove il Milan ha perso punti contro squadre della parte destra della classifica. Se oggi la formazione di Massimiliano Allegri non può più sognare lo scudetto è anche per via dei diversi passi falsi che ha fatto contro quelle che in gergo vengono definite "piccole".

Basti pensare che contro il Parma di Cuesta il Milan ha conquistato appena uno dei sei punti disponibili, ma non è l'unico caso. Il Diavolo ha infatti lasciato per strada anche punti contro il Pisa (2-2 all'andata), Cremonese (1-2 all'andata) e Sassuolo (2-2 all'andata), confermando quando le piccole restino indigeste alla formazione rossonera.