Bonfanti sulla lotta Champions: "Il Milan deve stare attento"

Francesco Bonfanti, su TMW Radio, ha analizzato così la lotta Champions in campionato: "Rischia la Juve, perché la sconfitta col Como è stata molto pesante. Occhio alla Roma, perché può essere la candidata principe e si sta verificando.

La Juve deve stare molto attenta, dopo il ko col Como ora affronterà una Roma lanciatissima. Atalanta e Como potrebbero perdere dei punti ora, visto che non sono abituati a rincorrere. Deve stare attento il Napoli e ora il Milan, che ha un margine importante però. Il Milan ha vinto gli scontri diretti ma ha perso punti incredibili in casa contro le medio-piccole".