Zazzaroni duro: "Quello che è accaduto a Bergamo e a San Siro non può più esistere"

vedi letture

All'indomani degli episodi dubbi arbitrali a Bergamo per Atalanta-Napoli e a San Siro per Milan-Parma, il Corriere dello Sport ha titolato in prima pagina sulle questioni arbitrali così: "Ci arrendiamo!". Il direttore della testata, il collega Ivan Zazzaroni, ha commentato in un video pubblicato sul suo profilo Instragram questa scelta editoriale.

Il commento di Zazzaroni: "Il nostro titolo era chiaramente provocatorio: imponeva una riflessione che spero venga fatta. Il calcio è sempre stato un gioco molto semplice ma se le regole vengono applicate male, se non sono chiare, se sono confuse, sembra di essere in assenza di regole. Ognuno fa come gli pare e di fronte a una situazione come questa o si interviene pesantemente oppure la gente si allontanerà dal calcio. Questo è un dato di fatto assoluto. Quello che è accaduto a Bergamo e a San Siro non può più esistere: ci vogliono regole chiare, poche, definite, non interpretabili. E soprattutto l'utilizzo del Var deve essere fatto con coscienza".

Conclude Zazzaroni il suo pensiero: "'Ci arrendiamo' fino a un certo punto: imponiamo questa riflessione che doveva essere fatta molto prima, perchè mancano due mesi e mezzo e ci si giocano i posti Champions, la salvezza. Per evitare anche che la gente pensi alla malafede: sono scarsi, sono semplicemente scarsi. E questa però non è una giustificazione ma ci lascia con l'amaro in bocca perché il calcio sta perdendo la sua essenza di chiarezza e di semplicità"