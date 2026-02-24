Modric dopo la sconfitta: "Andiamo avanti: 12 finali da qui alla fine!"

Che ci sia una vittoria o ci sia una sconfitta, come è capitato questa weekend, l'atteggiamento di Luka Modric sui suoi canali social non cambia: il fuoriclasse croato fa sempre passare qualche ora in più rispetto al normale per esprimere il suo pensiero post partita. Lo ha fatto oggi per quanto riguarda la sconfitta patita dal Milan a San Siro contro il Parma nel pomeriggio di domenica, una gara che ha condizionato quasi irreversibilmente le poche chances di scudetto per il Diavolo.

Sul suo profilo Instagram, Luka Modric ha pubblicato il seguente messaggio, accompagnato come sempre dai cuori rossoneri: "Non è il risultato che volevamo ma andiamo avanti! 12 finali da qui alla fine! Forza Milan". Oggi la squadra torna ad allenarsi a Milanello in vista del prossimo impegno in casa della Cremonese, domenica alle ore 12.30.