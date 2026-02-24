Tegola improvvisa sul Lecce: forse stagione finita per il leader difensivo Gaspar
(ANSA) - LECCE, 23 FEB - Tegola improvvisa sul Lecce e per il calciatore Kialonda Gaspar, infortunatosi nei primi minuti di gioco nel match contro l'Inter. Il difensore centrale angolano, nella giornata di oggi, si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione di primo grado del legamento collaterale mediale, e lesione parziale del legamento crociato posteriore. Il calciatore per il recupero effettuerà terapia conservativa. Scongiurato, al momento l'intervento chirurgico, ma molto probabilmente la sua stagione potrebbe considerarsi già conclusa. (ANSA).
