Da Napoli, Carratelli: "Se non ci fossero stati certi errori arbitrali, a Bergamo e anche in Milan-Como, il Napoli oggi sarebbe più vicino al Milan"

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sul Var: "L’errore arbitrale è stato grosso, anzi doppio. Chiffi è intervenuto in maniera contraddittoria su due episodi praticamente identici: prima il rigore, poi il gol di Gutiérrez. Sul rigore va al VAR e ci ripensa, sul gol invece fischia senza nemmeno l’intervento del VAR. È una lettura incoerente, ed è questo che fa arrabbiare”.

Sul gol annullato al Napoli cosa hai visto?

“Nel contrasto tra Hien e Højlund non c’è assolutamente fallo. Si sbracciano entrambi, è un normale duello di gioco. L’arbitro inizialmente sembra sul punto di fischiare, poi aspetta la fine dell’azione – come ormai si fa – e a quel punto tutti si aspettano la convalida del gol. Invece fischia dopo, senza VAR. È una decisione inspiegabile”.

Guardando avanti, pensi che Conte cambierà qualcosa a Verona?

“Non credo stravolgerà la squadra. Magari potrà partire subito con Politano e Spinazzola sugli esterni, ma penso che i tre giovani – Alisson, Vergara e Højlund – debbano giocare ancora insieme. Senza McTominay si soffre tantissimo, Elmas è generoso ma non basta”.

Sei preoccupato per la qualificazione Champions?

“Un po’, ma non troppo. Puntavo molto sul disfacimento della Juventus, che infatti mi sembra in grande difficoltà. Attenzione però al Como: è libero mentalmente, gioca bene e senza pressione. Se non ci fossero stati certi errori arbitrali – a Bergamo e anche nel Milan-Como – il Napoli oggi sarebbe più vicino al Milan e più lontano dalla Roma”.