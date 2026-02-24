Il messaggio di Alexis Saelemaekers dopo la sconfitta con il Parma
La sconfitta contro il Parma è dura da digerire: nel tardo pomeriggio di San Siro tutte le cose che potevano andare storte, sono effettivamente andate per il verso sbagliato. Tra infortuni più o meno gravi, pali e occasioni sprecate, decisioni da parte del Var e dell'arbitro molto dubbe, i rossoneri hanno perso l'opportunità di allungare sulla zona Champions League e hanno concesso ulteriore terreno all'Inter capolista che ormai ha un margine considerevole di 10 punti sulle inseguitrici.
La delusione era palpabile al triplice fischio della gara con il Parma ed è proprio il concetto da cui parte Alexis Saelemaekers per commentare la sconfitta sul proprio profilo ufficiale Instagram. Il suo messaggio dopo la partita persa: "Delusi ma andiamo avanti tutti insieme!"
