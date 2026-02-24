Il Bologna torna a vincere al Dall'Ara dopo sette partite, tra cui lo 0-3 contro il Milan
(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Il Bologna batte l'Udinese 1-0 e torna a vincere al Dall'Ara dopo ben sette partite. Per i friulani, al contrario, è la terza sconfitta consecutiva. Gara decisa da Bernardeschi su rigore. In classifica i felsinei salgono a 36 punti, davanti al Sassuolo. L'Udinese resta a 32. (ANSA).
