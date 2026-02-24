Sorrentino: "Protocollo Var da cambiare, troppi errori. Ogni weekend c'è da chiedersi a chi tocca stavolta"

Stefano Sorrentino, ex storico portiere del Palermo e Chievo Verona è intervenuto così a Tutti Convocati. Un breve estratto delle sue parole dopo i tanti e purtroppo ripetuti errori arbitrali con l’ausilio (mancato) del VAR:

SUL VAR E POLEMICHE

"lo sono pro Var, se ce lo abbiamo dobbiamo usarlo per tutto. Vero che il protocollo è da cambiare, ci sono troppi errori e ogni weekend c'è da chiedersi a chi tocca stavolta."

SULLA CORSA SCUDETTO

“Inter con 10 punti di vantaggio non avrà grossi problemi in campionato, domani partita sulla carta non semplice, il Bodo è una squadra cazzuta, ma da italiano voglio pensare che l'Inter passi il turno."