Alphadjo Cissè operato ieri in Finlandia: previsto uno stop di 4 mesi

vedi letture

Aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di Alphadjo Cissè, giovane talento italiano classe 2006 che il Milan ha prelevato dall'Hellas Verona nel mercato di gennaio ma che ha lasciato in prestito al Catanzaro per il prosieguo della stagione. Il giocatore, alla prima partita giocata dopo l'ufficialità del suo trasferimento, si è fatto male dopo pochi minuti: un infortunio che è apparso sin da subito grave e la cui complessità è stata confermata anche dagli accertamenti clinici che ne sono seguiti.

Alphadjo Cissè ha patito la rottura del tendine degli adduttori della coscia destra. Questo infortunio ha portato il giocatore, come riporta uscatanzaronews.it, a essere operato chirurgicamente in Finlandia nella giornata di ieri. L'operazione è riuscita perfettamente e il percorso riabilitativo sarà seguito sia dallo staff milanista che da quello del club calabrese. Secondo quanto viene riferito i tempi di recupero si stimano in circa 4 mesi.