Pizzi e la lotta Champions: "Milan, attento. I rossoneri però hanno un vantaggio"

Fausto Pizzi, su TMW Radio, ha parlato della lotta Champions: "Sarà una bellissima lotta. Juve e Atalanta possono sperare, lì davanti devono stare attente. C'è anche il Como, quindi rischiano tutte. Sarà la cosa bella di questo finale di campionato. Deve stare attento anche il Milan. Milan e Napoli però hanno il vantaggio di avere solo il campionato".