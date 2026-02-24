Chris, are you okay? Pulisic a secco di gol: l'ultima marcatura a dicembre

vedi letture

Momento decisamente negativo, forse il più delicato di Christian Pulisic da quando veste rossonero. Una stagione di alti e bassi sin qui, condita da tanti gol e presenze nella prima parte di campionato. Poi qualche noia muscolare e poca continuità, anche in zona gol. Nell'ultima partita casalinga contro il Parma, il numero 11 rossonero non ha saputo concretizzare due occasioni d'oro nel primo tempo, calciando male in entrambe le occasioni. Un momento di appannamento che non aiuta il Milan, a secco di gol contro il Parma.

PULISIC - NUMERI E STATISTICHE

Per Pulisic non è stato un rendimento prolifico quello delle Ultime settimane. Tra stop fisici, condizione non ottimale e tante occasioni mancate (ricordiamo la sfida di Firenze) l’americano non va a segno da fine dicembre, un eternità. Parliamo della vittoria casalinga del Milan per 3-0 sul Verona, era il 28 dicembre. Finora in questa stagione Chris ha segnato ben 10 gol stagionali e 2 assist, risultando ad oggi il miglior marcatore stagionale del Milan.

IL TABELLINO

MILAN-PARMA 0-1

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (40'st Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (11' Jashari) (40'st Nkunku), Modrić, Rabiot, Estupiñan (17'st Pavlović); Pulisic (17'st Füllkrug), Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Gabbia, Odogu; Fofana, Ricci. All.: Landucci.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (14'st Nicolussi), Keita, Ordoñez (14'st Sørensen), Valeri; Strefezza (31'st Ondrejka), Pellegrino (48'st Estévez). A disp.: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnič, Mena; Cremaschi; Elphege, Oristanio. All.: Cuesta.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Gol: 39'st Troilo (P).

Ammoniti: 32' Saelemaekers (M), 3'st Troilo (P), 7'st Leão (M).