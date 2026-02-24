Moretto: "Kirovski-Milan Futuro, dialoghi positivi per continuare insieme"
Matteo Moretto, sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha parlato così del Milan Futuro e della situazione relativa a Jovan Kirovski: "Era ancora il 2025 quando vi dissi che ci sarebbero stati cambiamenti all'interno dell'organigramma societario, all'interno del mondo Milan. Così è stato perché RedBird ha completato il rifinanziamento, entra Comvest ed esce Elliot.
E questo tipo di mossa sposta anche altri equilibri. Parliamo del Milan Futuro, Jovan Kirovski che avrebbe un contratto in scadenza a giungo, ma in realtà le parti stanno discutendo per continuare insieme.
Ci sono clausole che lo legano al Milan, e l'intenzione è quella di proseguire insieme. Un tipo di situazione contrattuale che sembrava spinosa qualche mese fa o comunque ancora da valutare, secondo quanto ci risulta questa situazione si sta schiarendo. Le decisioni definitive arriveranno in primavera, ora ci sono dialoghi per continuare insieme. E proseguono positivamente".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan