Moretto: "Kirovski-Milan Futuro, dialoghi positivi per continuare insieme"

Matteo Moretto, sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha parlato così del Milan Futuro e della situazione relativa a Jovan Kirovski: "Era ancora il 2025 quando vi dissi che ci sarebbero stati cambiamenti all'interno dell'organigramma societario, all'interno del mondo Milan. Così è stato perché RedBird ha completato il rifinanziamento, entra Comvest ed esce Elliot.

E questo tipo di mossa sposta anche altri equilibri. Parliamo del Milan Futuro, Jovan Kirovski che avrebbe un contratto in scadenza a giungo, ma in realtà le parti stanno discutendo per continuare insieme.

Ci sono clausole che lo legano al Milan, e l'intenzione è quella di proseguire insieme. Un tipo di situazione contrattuale che sembrava spinosa qualche mese fa o comunque ancora da valutare, secondo quanto ci risulta questa situazione si sta schiarendo. Le decisioni definitive arriveranno in primavera, ora ci sono dialoghi per continuare insieme. E proseguono positivamente".