ANSA - Milan-Bologna, San Siro apre le porte a 1000 persone: invitati medici e personale sanitario

ANSA) - MILANO, 20 SET - Il Milan apre le porte di San Siro a mille persone per la sfida contro il Bologna di domani sera e invita medici e personale sanitario di diverse strutture mediche lombarde, come segno di gratitudine per chi ha lottato e continua a impegnarsi in prima persona nel contrasto alla diffusione del Covid e nella cura dei contagiati. San Siro tornerà, seppur in piccolissima parte, ad accogliere i tifosi anche per le partite di campionato. Gli ingressi, per la sfida di domani, saranno distribuiti a tutte le componenti della "famiglia Milan", inclusi i familiari dei giocatori, del personale sanitario del club, affiliati selezionati del Milan club, ospiti dei partner e istituzionali. Il pubblico presente a San Siro, nel massimo rispetto delle normative di sicurezza, potrà accedere da tre ingressi distinti, dove si effettueranno tutte le procedure richieste, fra le quali la misurazione della temperatura corporea da parte del personale sanitario, il controllo della mascherina e il controllo dei flussi regolati secondo le regole di distanziamento sociale. E gli appassionati che domani potranno tornare a vedere dal vivo il Milan lo faranno dal primo anello rosso in sedute ben evidenziate con segnaletica. (ANSA).