Antonello: "Il nuovo stadio sarà un valore aggiunto per i club e per i cittadini"

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter, è intervenuto nel corso della conferenza stampa organizzata presso lo studio Barabino in Foro Buonaparte soffermandosi sulla costruzione del nuovo stadio: "In un progetto di rigenerazione urbana, San Siro ha un distretto multifunzionale con una vocazione di natura sportiva. Siamo a San Siro e anche nel nuovo progetto verrà valorizzato questo aspetto. Il nuovo impianto sarà un punto di arrivo e rispetto al progetto iniziale i club hanno rimodulato le volumetrie per più di un terzo, abbiamo più che raddoppiato il verde. Vorrei ricordare che questa diventerà una zona a traffico limitato, forse la più grande di Milano. Riteniamo il nuovo stadio possa essere un valore aggiunto non solo per i club ma anche per i cittadini".