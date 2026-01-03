Archetti: "Da Cagliari arriva quindi un ulteriore avvertimento da parte del Milan alla compagnia delle altre quattro sorelle"

Pierfrancesco Archetti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando Cagliari-Milan: "L'onore di inaugurare l’anno diventa per il Milan anche una prova di orgogliosa solidità ed efficienza. Da Cagliari arriva quindi anche un ulteriore avvertimento alla compagnia delle altre quattro sorelle che, punto a punto, dominano la classifica. Il Milan si riporta davanti all’Inter governando i tremori iniziali, spingendo a inizio ripresa fino a stendere gli avversari e togliendo poi loro ogni tentativo di reazione. Senza troppi numeri da circo, in stile allegriano, ma con studiata crudeltà. Il tecnico sembra voler dire basta con la mancanza di personalità quando incontra squadre di posizioni inferiori: il Milan ha messo insieme 6 punti tra Cagliari e Verona, a cavallo di San Silvestro, si pone aperto e battagliero anche nell’anno che entra. E ora aspetta il Genoa.

Leao al rientro dopo quasi un mese non può essere al massimo fisicamente, inoltre soffre la posizione spalle alla porta, però quando si mette di fronte al portiere, dietro all’ammucchiata nel suo angolo sinistro, trova il colpo del ko a inizio ripresa: è la dodicesima volta in campionato che il Milan segna al primo tiro in porta. Ma è anche il risultato utile consecutivo numero 16, dopo l’unica sconfitta al debutto del torneo. E in viaggio, dove ha subito soltanto 5 gol (meglio di tutti) non ha mai perso. Il portoghese, al sesto centro in campionato, si prende i titoli in quanto unico marcatore".