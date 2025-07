ARS-MIL (0-0): cooling break. Inglesi più pericolosi, Terracciano protagonista

Non un grande spettacolo quello offerto nella prima mezz'ora di Arsenal-Milan, amichevole che si sta giocando al National Stadium di Singapore, prima amichevole rossonera nella tournée in Asia e Pacifico. Giunti al cooling break, i rossoneri sono senza dubbio più in affanno anche se cercano di stare il più possibile compatti. D'altro canto l'Arsenal molto più pericoloso specialmente sulla fascia presidiata da Bartesaghi e Pavlovic. Una sola vera e grande occasione per Nwaneri con un guizzo dal limite: grande parata di Pietro Terracciano.

LE FORMAZIONI

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Calafiori, Zinchenko; Norgaard, Rice, Nwaneri; Saka, Havertz, Martinelli. A disp.: Kepa, Setford, Rojas, Gabriel, Lewsi-Skelly, Kiwior, Odegaard, Merino, Lokonga, Zubimendi, Trossard, Nelson, Nichols, Dowman, Salmon, Copley, Kabia, Harriman-Annous. All. Arteta

MILAN (3-5-2): P.Terracciano; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Musah, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Torriani, Gabbia, F. Terracciano, Magni, Dutu, Bondo, Comotto, Libeali, Chukwueze, Okafor, Colombo. All. Allegri