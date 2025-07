Arsenal-Milan, Maignan assente: il portiere sta lavorando per trovare la migliore condizione e punta alla sfida col Liverpool

vedi letture

Nella distinta odierna del Milan che affronta l'Arsenal in amichevole a Singapore non figura Mike Maignan, né in campo e né in panchina. Apprende la redazione di MilanNews.it che il portiere sta lavorando per trovare la giusta condizione ed essere pronto per la prossima amichevole, prevista sabato 26 luglio contro il Liverpool.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Calafiori, Zinchenko; Norgaard, Rice, Nwaneri; Saka, Havertz, Martinelli. A disp.: Kepa, Setford, Rojas, Gabriel, Lewsi-Skelly, Kiwior, Timber, Odegaard, Merino, Lokonga, Zubimendi, Trossard, Nelson, Nichols, Dowman, Salmon, Copley, Kabia, Harriman-Annous. All. Arteta

MILAN (4-3-3): P.Terracciano; Tomori, Thiaw, Pavlovic, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Ricci, Musah; Saelemaekers, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Torriani, Gabbia, F. Terracciano, Magni, Dutu, Bondo, Comotto, Libeali, Chukwueze, Okafor, Colombo. All. Allegri