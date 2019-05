Atalanta, Gasperini: "Sentiamo da settimane gli occhi dei gufi"

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo: "C'è ancora una partita. Per vincere dobbiamo fare gol, non c'è nessuno in questo campionato che gioca sotto attenzione, soprattutto abbiamo notato che abbiamo acquisito più credibilità, ci sono state partite con attenzione maggiore da parte degli avversari. Domani è nuovamente una di queste giornate, ed è molto bello un campionato che finisce con questa incertezza. Sentiamo da settimane gli occhi dei gufi, non è difficile solo la nostra".