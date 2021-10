Atalanta-Milan (2-3): i rossoneri vincono, convincono e si dimostrano più forti. Che partita!

Il Milan vince e convince al "Gewiss Stadium" di Bergamo: 2-3 il risultato finale, per effetto delle reti di Calabria dopo 28 secondi, Tonali al 43esimo e di Leao al 79esimo; goal locali firmati da Duvan Zapata, su un rigore dubbio, all'84esimo e da Pasalic al 93esimo. I rossoneri tornano, dunque, al secondo posto in classifica in solitaria con 19 punti, frutto di 6 vittorie e un pareggio nelle prime sette gare di campionato.

Il primo tempo è stato come ce lo si aspettava: due squadre dalla mentalità europea, capaci di giocare a ritmi altissimi senza perdere in lucidità e in giocate di qualità. È l'Atalanta a gestire il pallone e a creare più occasioni nella prima frazione, salvate dagli interventi decisivi di Tonali su Malinovski, di Maignan su Zappacosta e Zapata e di Tomori su Pessina. È il Milan, però, ad aprire e chiudere il primo tempo segnando: i due azzurri Calabria e Tonali indirizzano il match con due goal di voglia e qualità.

Nella seconda frazione ci si aspetterebbe una reazione rabbiosa dell'Atalanta, ma i bergamaschi si vedono poco nonostante gli ingressi di Muriel e Ilicic. Sono i rossoneri, infatti, a gestire la gara e a rendersi pericolosi in più occasioni, fino alla rete di Leao al 76esimo con un gran destro all'incrocio. Sullo 0-3 a 10 minuti dalla fine sembrebbe finita, ma l'Atalanta si sveglia solo nel finale e la riapre - se così si può dire - con le reti di Zapata e Pasalic. Non. basterà: il Milan è più forte e porta a casa tre punti meritatissimi.