Atalanta-Milan, i risultati degli ultimi 5 anni: i rossoneri non vincono a Bergamo dal 21/22
Oggi alle 19:23News
di Manuel Del Vecchio

Martedì sera il Milan sarà ospite dell'Atalanta a Bergamo alla New Balance Arena. Una partita fondamentale, con i rossoneri che devono tornare subito sulla strada giusta dopo il pareggio-scivolone di venerdì contro il Pisa. Allegri, per la difficile trasferta orobica, dovrebbe ritrovare Loftus-Cheek, mentre Rabiot, Pulisic, Jashari ed Estupinan saranno ancora ai box.

A Bergamo il Milan non vince dall'anno dello scudetto, quando finì con un pirotecnico 2-3

ATALANTA-MILAN, I RISULTATI DEGLI ULTIMI 5 ANNI

2019-20: Atalanta-Milan 5-0
2020-21: Atalanta-Milan 0-2
2021-22: Atalanta-Milan 2-3
2022-23: Atalanta-Milan 1-1
2023-24: Atalanta-Milan 3-2
2024-25: Atalanta-Milan 2-1