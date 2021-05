Atalanta-Milan, la moviola del CorSport: "Ok i due rigori. De Roon ora rischia"

La moviola di Atalanta-Milan del Corriere dello Sport: "Ok i due rigori. De Roon ora rischia". Promosso Mariani: due rigori, il primo netto, sul secondo qualcuno potrà discutere, ma il braccio di Gosens è largo e alto. E ora De Roon rischia una possibile stangata dopo il rosso ricevuto contro il Milan. Buona prova in sostanza dell'arbitro di Aprilia che però "dimentica (almeno) il giallo per Romero su Leão".