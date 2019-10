Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Bergamo TV della concessione di San Siro per le partite casalinghe della Dea in Champions League: "Devo ringraziare sia il Milan che l'Inter che ci hanno permesso l'opportunità di andare a San Siro. Il dispiacere è verso i tifosi, perché non hanno avuto un risultato positivo".