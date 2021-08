Esordio da titolare in coppia con Muriel e 56 minuti per Josip Ilicic, che ha ottenuto la prima vittoria stagionale in Serie A con l'Atalanta, brava a superare nel finale il Torino con la rete di Piccoli. I malumori per l'attaccante sloveno sembrano passati, così come le sirene di mercato che l'hanno più volte accostato anche al Milan.