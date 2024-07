Atletico Madrid, Morata ha salutato i dirigenti e anche la squadra

vedi letture

Come riferisce AS, oggi Alvaro Morata ha saluto l'Atletico Madrid prima di trasferirsi al Milan: l'attaccante spagnolo si è recato nel pomeriggio al Metropolitano per parlare di persona i dirigenti biancorossi Enrique Cerezo e Miguel Ángel Gil e spiegare i motivi della sua decisione di andare via. Subito dopo, il futuro centravanti rossonero è voluto andare a salutare anche Diego Simeone e i suoi ormai ex compagni di squadra che si stanno allenando a Los Ángeles de San Rafael che si trova a circa un'ora da Madrid. Presente anche il ds Andrea Berta.

Nella giornata di domani, Morata svolgerà le visite mediche con il Milan e successivamente firmerà il suo nuovo contratto che lo legherà al Diavolo fino al 2028. Per prenderlo dall'Atletico Madrid, il club rossonero pagherà i 15 milioni di euro della clausola rescissoria.