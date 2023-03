Attacco rossonero, a Milanello rimane Origi: due settimane da sfruttare

A causa della pausa per le nazionali, Stefano Pioli ha ripreso a lavorare a Milanello con pochissimi giocatori e attaccanti in generale. Senza Giroud, Leao, Ibra, De Ketelaere, le punte rimaste a disposizione del tecnico rossonero sono quelle che hanno inciso di meno come Ante Rebic e Divock Origi.

Soprattutto dal belga ci si aspettava molto di più in questa stagione e invece, come ricorda il Corriere dello Sport, il suo bottino in 19 presenze è fermo a quota 2 gol. Il quotidiano ha sottolineato come queste due settimane di lavoro a ranghi ridotti a Milanello possono aiutare l'ex Liverpool a ritrovare una condizione che in rossonero non ha mai avuto per cercare di farsi trovare pronto negli ultimi due mesi di stagione che risulteranno decisivi.