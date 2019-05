Vincere e sperare. Ma prima di tutto vincere. Perché la Spal, come evidenzia il Corriere della Sera, vuole il decimo posto (con bonus da un milione di euro annesso) e farà di tutto per prenderselo, davanti alla sua gente, in coda a una stagione memorabile. Gattuso lo sa, conosce Semplici dagli anni della C ed è per questo che ieri ha messo in guardia i suoi: “Pensiamo a noi stessi”.