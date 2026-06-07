Ausilio ricorda l'arrivo di Thuram: "Lo abbiamo strappato al Milan"

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Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha ricordato come si è evoluta la trattativa per Marcus Thuram, scippato al Milan

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha raccontato l'arrivo in nerazzurro di Marcus Thuram, dopo aver vinto un derby di calciomercato contro il Milan. Le sue parole a margine del Festival della Serie A: "Con orgoglio posso dire che è stato strappato anche al Milan. È stato preso con due anni di ritardo, e arriva all'Inter per un motivo preciso: oltre al Milan c'erano anche altre società molto forti straniere. Lui scelse l'Inter per un motivo preciso: noi due anni prima lo avevamo individuato, avevamo già chiuso con il Borussia Monchengladbach".

Poi Ausilio prosegue: "Si era trasferito Lukaku e avevamo pensato a lui, la cosa particolare è che non giocava da attaccante, ma eravamo convinti, tra le relazioni degli scout e la visione di partite dal vivo, che avesse le caratteristiche per giocare nel nostro modulo di gioco. Ne parlai con Marcus, lui mi disse di parlare con il papà... Lilian mi chiese di spiegargli il progetto, voleva capire perché pensavamo di spostare Marcus dalla sua posizione naturale. Mi diede l'ok, sennonché alla domenica si fece male a un ginocchio, ci fu questo impedimento e abbiamo dovuto ritardare di due anni l'operazione, chiudendola a costo zero. Bene così".