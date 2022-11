MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato così della situazione di Ibrahimovic e del suo recupero: “Ibra partirà con la squadra e il Milan vorrebbe che fosse presente in questo ritiro per Dubai. Credo possa tornare convocabile per la fine di gennaio per dare una mano nella seconda parte di stagione”.