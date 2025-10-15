Baiocchini: "Leao vorrebbe candidarsi per una maglia da titolare, ma il problema è che probabilmente non ha i 90 minuti nelle gambe"

vedi letture

Intervenuto dall'esterno di Milanello in questo giorno di allenamento, il collega di Sky Sport Emanuele Baiocchini ha fatto il punto in casa Milan soffermandosi in modo particolare su chi sostituirà Christian Pulisic domenica contro la Fiorentina, se Rafael Leao o Christopher Nkunku:

"L'allenamento qui sta per terminare ed è un allenamento al quale hanno partecipato anche i giocatori che stanno rientrando dalle Nazionale- È rientrato Modric, ieri ha fatto vista al Vismara, è rientrato Athekame che Saelemaekers dovrà sostituire. Sono rientrati i francesi Maignan, Rabiot, Nkunku, e quindi inizia a ripopolarsi Milanello.

Già aveva visto la presenza di Rafael Leao dal primo giorno della settimana, quindi lunedì, anche nel giorno di riposo degli altri compagni, e quindi sostanzialmente Leao vorrebbe candidarsi per una maglia da titolare, il problema è che probabilmente Leao non avrà i 90 minuti nelle gambe. Quindi bisognerà capire se Leao vorrà "bruciarsi un cambio" già in partenza, oppure eventualmente partite con Nkunku e Gimenez che stanno bene, con Gimenez che sarà uno degli ultimi a tornare ma comunque sta bene, ha giocato solo 30 minuti contro l'Ecuador. Nkunku è in ballotaggio con Leao.

Bisognerà capire nel corso della settimana per capire se Rafael Leao riuscirà ad avere uno stato di forma migliore rispetto a quello attuale, e in quel caso non ci sarebbero dubbi perché giocherebbe lui. In caso contrario, se non avesse grande minutaggio partirebbero Nkunku e Gimenez con Leao pronto ad entrare a partire in corso".