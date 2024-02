Baiocchini: "Rotazioni contro la Lazio. Finalmente l'emergenza è finita"

Intervenuto nel corso dell'edizione mattutine di Sky Sport 24, il giornalista Emanuele Baiocchini ha fatto un po' il punto sui temi d'attualità in casa Milan in vista della delicata trasferta di campionato in programma venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni.

Milan oggi torna ad allenarsi in vista della Lazio: "Ieri c'è stato un giorno di riposo concesso da Pioli alla squadra. Oggi invece il Milan torna ad allenarsi per iniziare a preparare la difficile trasferta di venerdì sera all'Olimpico contro la Lazio. Una Lazio che ieri ha perso, che chiaramente avrà necessità di fare punti venerdì contro il Milan, ma anche il Milan vuole dare continuità di prestazioni. Sicuramente Pioli lavorerà sulla difesa in questa settimana, continuerà a cercare di blindare il reparto perché tranne nell'anno dello scudetto, il Milan è una squadra che per il gioco di Pioli è sempre stata molto offensiva, ha preso anche tanti gol, in particolare quest'anno. Il gol presi sono 32, è la decima difesa del campionato, considerando l'attuale posizione in classifica del Milan non è il massimo, ma c'è anche da dire chiaramente fra i pro che il diavolo ha il secondo attacco del campionato. Contro la Lazio Pioli dovrà ruotare un po' gli uomini, perché finalmente l'emergenza è rientrata ed avrà un gruppo completo a disposizione".