Bakayoko titolare: 9 gol subiti in 19 gare tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa

Dal 31 ottobre, giorno del recupero di Milan-Genoa, con Tiemoué Bakayoko titolare, il Milan ha subito soltanto nove gol tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ovvero diciannove partite, meno di una rete ogni due gare. Discorso diverso in Europa League dove il Milan ha incassato sei gol in tre gare, in una competizione dove quest'anno non è mai riuscito a calarsi appieno.