Baldini e l'aneddoto su Camarda: "Ebbe un atteggiamento importante, anche come persona". Ecco quando
Silvio Baldini, ct dell'U21, ospite a TMW Radio durante Maracanà ha raccontato un aneddoto su Francesco Camarda: "Se ho notato la gioia dei ragazzi di indossare la maglia azzurra? Porto un esempio pratico: Camarda ha giocato una partita e ha avuto una commozione celebrale.
Gli hanno dato riposo per 10 giorni ed era convocato per l'U21. Mi ha telefonato, dicendomi che era dispiaciuto e sperava che ci fosse un'altra occasione. Questo dice che questo ragazzo ha avuto un atteggiamento, anche come persona, importante. Ci tiene anche come persona a questa maglia. E questo mi ha fatto capire che i giovani oggi hanno tanti vizi perché glieli diamo noi e gli diamo la colpa".
