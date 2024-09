Balzaretti: "Dopo l'euroderby il Milan non ha alzato il livello ma ricostruito: è andato su un discoro economico e non di risultati"

Il Milan vive un bruttissimo momento: solo una vittoria in cinque partite stagionali e Fonseca in bilico con il derby all'orizzonte. Ne ha parlato Federico Balzaretti ospite nella diretta di Cronache Spogliatoio: "Quanto viene rivalutato oggi il lavoro di Pioli? Sembrava che secondo o terzo posto fosse un disastro. Il lavoro che avevano fatto Massara, Maldini, Pioli negli anni, è stato un lavoro fantastico. Un lavoro non ottimo, più che ottimo che è stato evidentemente dilapidato, buttato via o non valorizzato nella maniera in cui meritava di essere valorizzato. Oggi lo vediamo".

Poi Balzaretti ha continuato: "La semifinale contro l'Inter è stata un punto chiave: l'anno successivo i nerazzurri sono andati su giocatori per rinforzare la squadra, il Milan è andato su un altro tipo di progetto completamente diverso. Ha preso tanti giocatori di potenziale, anche molto più giovani rispetto a quelli presi dall'Inter: non ha alzato il livello, ha ricostruito. Ha venduto Tonali che è stato il giocatore che poteva essere l'anima, un giocatore che oggi manca in mezzo al campo. Non ha alzato il livello ma è andato più su un discorso economico e non di risultati".