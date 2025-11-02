Baptista rivela: "Nel 2007 mi voleva il Milan. Ma alla fine preso Pato e io andai alla Roma"

Julio Baptista, ex giocatore, tra le altre, del Real Madrid e della Roma, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha rivelato di essere stato vicino al trasferimento al Milan nel 2007: "Era il 2007, venivo da due anni così così tra Madrid e Londra. So che il Milan mi voleva. Alla fine, però, presero Pato e io andai alla Roma. E pensare che a maggio di quell’anno vinsero la Champions…".

Qualche anno dopo il brasiliano è stato poi ad un passo anche dall'Inter: "Eravamo davvero molto vicini, sì. Ci fu anche una chiamata con Moratti, piacevo a Mou. Poi non se ne fece nulla: la Roma voleva più soldi. L’Inter, quindi, andò su Sneijder, mio ex compagno al Real. Peccato, forse tra le due sarei riuscito a vincere una Champions…".

